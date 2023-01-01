Карта боїв в Україні від британської розвідки: яка ситуація на фронті





Про це повідомляє



За даними британської розвідки, активні бойові дії продовжуються на Луганському та Донецькому напрямках. Ворог намагається атакувати в районі Кремінної, Сватового, Бахмута та Вугледара. Проте українські захисники відбивають атаки та не дають росіянам просуватися.



Щодо інших напрямів, то там ситуація відносно стабільна. У Запорізькій та Херсонській областях окупаційна армія продовжує обстрілювати мирні населені пункти з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Також обстріли фіксуються у північних та північно-східних регіонах.



Українські сили, у свою чергу, завдають ударів по скупченню ворожих військ та тиловим позиціям окупантів.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська не залишають спроб штурмувати українські позиції на східному напрямку. Запеклі бойові дії продовжуються у Луганській та Донецькій областях.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.За даними британської розвідки, активні бойові дії продовжуються на Луганському та Донецькому напрямках. Ворог намагається атакувати в районі Кремінної, Сватового, Бахмута та Вугледара. Проте українські захисники відбивають атаки та не дають росіянам просуватися.Щодо інших напрямів, то там ситуація відносно стабільна. У Запорізькій та Херсонській областях окупаційна армія продовжує обстрілювати мирні населені пункти з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Також обстріли фіксуються у північних та північно-східних регіонах.Українські сили, у свою чергу, завдають ударів по скупченню ворожих військ та тиловим позиціям окупантів.Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни помітили, що російські окупанти розпочали масштабний наступ у Луганській області, але українські війська не дають їм досягти значних успіхів

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію