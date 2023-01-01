Карта боїв в Україні від британської розвідки: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 13:43
Російські війська не залишають спроб штурмувати українські позиції на східному напрямку. Запеклі бойові дії продовжуються у Луганській та Донецькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.
За даними британської розвідки, активні бойові дії продовжуються на Луганському та Донецькому напрямках. Ворог намагається атакувати в районі Кремінної, Сватового, Бахмута та Вугледара. Проте українські захисники відбивають атаки та не дають росіянам просуватися.
Щодо інших напрямів, то там ситуація відносно стабільна. У Запорізькій та Херсонській областях окупаційна армія продовжує обстрілювати мирні населені пункти з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Також обстріли фіксуються у північних та північно-східних регіонах.
Українські сили, у свою чергу, завдають ударів по скупченню ворожих військ та тиловим позиціям окупантів.
Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни помітили, що російські окупанти розпочали масштабний наступ у Луганській області, але українські війська не дають їм досягти значних успіхів.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.
За даними британської розвідки, активні бойові дії продовжуються на Луганському та Донецькому напрямках. Ворог намагається атакувати в районі Кремінної, Сватового, Бахмута та Вугледара. Проте українські захисники відбивають атаки та не дають росіянам просуватися.
Щодо інших напрямів, то там ситуація відносно стабільна. У Запорізькій та Херсонській областях окупаційна армія продовжує обстрілювати мирні населені пункти з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Також обстріли фіксуються у північних та північно-східних регіонах.
Українські сили, у свою чергу, завдають ударів по скупченню ворожих військ та тиловим позиціям окупантів.
Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни помітили, що російські окупанти розпочали масштабний наступ у Луганській області, але українські війська не дають їм досягти значних успіхів.
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