Волинянин під ширмою «благодійника» намагався провезти через «Ягодин» ще один позашляховик, як гумдопомогу

Волинянин під ширмою «благодійника» намагався провезти через «Ягодин» ще один позашляховик, як гумдопомогу
Волинянин ввіз на територію України через митний пост "Ягодин" два вживаних позашляховики. Задекларував їх гуманітарною допомогою.

Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.

Разом зі спрощеною декларацією він подав клопотання від української військової частини про сприяння в оформленні цих двох кросоверів, буцімто вони плануються до використання під час бойових завдань.

Однак на офіційний запит митників військова частина відповіла, що їм відомо лише про один автомобіль, про який вони справді клопоталися. Але про другий, дизельний кросовер південнокорейського виробника 2006 року виготовлення, вони нічого не знають, авто не отримували і рекомендаційного листа про нього не писали.

Тобто, маючи документи для визнання гуманітарною допомогою лише одного авто, чоловік підробив лист військової частини, дописавши до нього друге.

Такі протиправні діяння містять ознаки злочину, що кваліфікуються за статтею 358 Кримінального кодексу України (підроблення чи використання підроблених документів). Звіт про це волинські митники скерували за підслідністю до Нацполіції. Обставини цієї справи надалі вивчатимуть слідчі.

До слова, з початку дії Постанови КМУ від 01 березня 2022 року №174 "Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану", через пункти пропуску, розташовані на Волині, як гуманітарну допомогу за декларативним принципом було ввезено понад 13 тисяч транспортних засобів.

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Теги: Волинська митниця, автомобіль, гумдопомога
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