Під завалами у Туреччині можуть бути 5 українців, – МЗС

Під завалами у Туреччині можуть бути 5 українців, – МЗС
Міністерство закордонних справ України заявило, що під завалами у Туреччині можуть бути 5 українців.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Українські консули вирушили в зону стихійного лиха на півдні Туреччини задля допомоги українцям. Дипломати везуть теплий одяг, предмети першої необхідності, ліки. На місці вони координуватимуть пошуки зниклих громадян, надання медичної допомоги постраждалим та організацію евакуації.

"Маємо інформацію про ймовірне перебування 5 українців під завалами. МЗС та посольство активно взаємодіють із турецькою владою задля їхнього порятунку. 1 громадянка була госпіталізована. Загроз їі життю немає", - йдеться в повідомленні.

Загалом дипломати вже розшукали 103 українців. Інші 22 громадянина не виходять на зв'язок.

"Працюємо над встановленням місць їхнього знаходження, підтримуємо зв'язок із рідними", - наголосив Ніколенко.


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Теги: Землетрус, Туреччина, українці
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