«Ми захищаємось від найбільшої антиєвропейської сили»: Зеленський виступив у Європарламенті

Володимир Зеленський 9 лютого виголосив промову у Європарламенті.



Його виступ транслювало «Суспільне», пише



Зеленський почав промову з привітання «Слава Україні» та подякував президентці Європарламенту Роберті Мецолі та євродепутатам за підтримку України. Також він розповів про європейський шлях та спосіб життя, коли кожен і кожна мають значення, є верховенство права, різноманіття є цінністю, коли кордоні непорушені, але їхній перетин не відбувається.



«Коли люди вірять у завтра, готові вийти на площі, щоб вибороти своє завтра. Коли між президентом у протестувальником лише один єдиний бар'єр і це чесні вибори. Це наша Європа. Такі наші правила, такий наш спосіб життя. І для України це шлях додому. Зараз я тут, щоб захистити шлях додому нашого народу», — сказав Зеленський.



Він додав, що український європейський спосіб життя намагаються знищити війною для того, щоб потім знищити загалом європейський шлях усіх 27 членів ЄС. Згодом у промові президент наголосив, що Україна буде членом ЄС.



«Ця тотальна війна, яка була розв'язана Росією, вона не лише за територію в тій чи іншій частині Європи, її загроза лише в тому, що є диктатор з шаленими запасами радянської зброї та підпиткою зброї від інших диктатур, зокрема від іранського режиму», — заявив Зеленський.



Він наголосив, що у Росії «цинічно та послідовно знищували священну цінність людського життя», щоб бути здатними вести війну. І тепер там верховенство насильства та покірності замість права: «Там для влади ніхто не має значення, окрім тих, хто всередині кремлівських стін, їхніх рідних та гаманців. Усі інші, усі 140 мільйонів громадян, лише тіла, які здатні нести зброю. Нести зброю в Україну».



Також Зеленський зазначив, що Росія свідомо інвестує в ксенофобію, щоб «зробити нормальним усе те нелюдське, що було у 1930-1940 роках». Тож Україна разом із підтримкою Європи захищається «від найбільшої антиєвропейської сили сучасного світу».



«Ми мусимо захиститись. Це важливо не лише для держав Європи. Ким би ми не були, ми завжди боремося проти зневаги. Де б ми не жили, ми робимо ставку на добросовісність. Про що б ми не мріяли для своїх дітей та онуків, безумовним тлом для цього є мир і безпека. Чи буде це все можливим, якщо не здолати антиєвропейську силу? Ні, лише наша перемога буде це гарантувати, кожну зі спільних європейських цінностей. Наша обов'язкова перемога», — наголосив Зеленський.



Напередодні Зеленський вирушив у друге закордонне відрядження після початку повномасштабної війни. 8 лютого він побував із робочим візитом у Великій Британії: зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком та уперше — з королем Чарльзом III, а ще відвідав полігон, де українських військових навчають керувати танками Challenger 2.



Також він виступив перед парламентом Великої Британії та заздалегідь подякував за літаки. Прем'єр Великої Британії доручив Міноборони вивчити, які літаки можна передати Україні.



Увечері 8 лютого Зеленський вирушив до Парижа, де зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Зеленський закликав якнайшвидше надати Україні важке озброєння та літаки.



Крім того, Макрон нагородив президента України орденом Почесного легіону — це найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент за військові або цивільні заслуги. А зранку 9 лютого Зеленський із Макроном прибув до Брюсселя, де відбудеться саміт ЄС.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент9 лютого виголосив промову у Європарламенті.Його виступ транслювало «Суспільне», пише Громадське Зеленський почав промову з привітання «Слава Україні» та подякував президентці Європарламентута євродепутатам за підтримку України. Також він розповів про європейський шлях та спосіб життя, коли кожен і кожна мають значення, є верховенство права, різноманіття є цінністю, коли кордоні непорушені, але їхній перетин не відбувається.«Коли люди вірять у завтра, готові вийти на площі, щоб вибороти своє завтра. Коли між президентом у протестувальником лише один єдиний бар'єр і це чесні вибори. Це наша Європа. Такі наші правила, такий наш спосіб життя. І для України це шлях додому. Зараз я тут, щоб захистити шлях додому нашого народу», — сказав Зеленський.Він додав, що український європейський спосіб життя намагаються знищити війною для того, щоб потім знищити загалом європейський шлях усіх 27 членів ЄС. Згодом у промові президент наголосив, що Україна буде членом ЄС.«Ця тотальна війна, яка була розв'язана Росією, вона не лише за територію в тій чи іншій частині Європи, її загроза лише в тому, що є диктатор з шаленими запасами радянської зброї та підпиткою зброї від інших диктатур, зокрема від іранського режиму», — заявив Зеленський.Він наголосив, що у Росії «цинічно та послідовно знищували священну цінність людського життя», щоб бути здатними вести війну. І тепер там верховенство насильства та покірності замість права: «Там для влади ніхто не має значення, окрім тих, хто всередині кремлівських стін, їхніх рідних та гаманців. Усі інші, усі 140 мільйонів громадян, лише тіла, які здатні нести зброю. Нести зброю в Україну».Також Зеленський зазначив, що Росія свідомо інвестує в ксенофобію, щоб «зробити нормальним усе те нелюдське, що було у 1930-1940 роках». Тож Україна разом із підтримкою Європи захищається «від найбільшої антиєвропейської сили сучасного світу».«Ми мусимо захиститись. Це важливо не лише для держав Європи. Ким би ми не були, ми завжди боремося проти зневаги. Де б ми не жили, ми робимо ставку на добросовісність. Про що б ми не мріяли для своїх дітей та онуків, безумовним тлом для цього є мир і безпека. Чи буде це все можливим, якщо не здолати антиєвропейську силу? Ні, лише наша перемога буде це гарантувати, кожну зі спільних європейських цінностей. Наша обов'язкова перемога», — наголосив Зеленський.Напередодні Зеленський вирушив у друге закордонне відрядження після початку повномасштабної війни. 8 лютого він побував із робочим візитом у Великій Британії: зустрівся з прем'єр-міністромта уперше — з королем, а ще відвідав полігон, де українських військових навчають керувати танками Challenger 2.Також він виступив перед парламентом Великої Британії та заздалегідь подякував за літаки. Прем'єр Великої Британії доручив Міноборони вивчити, які літаки можна передати Україні.Увечері 8 лютого Зеленський вирушив до Парижа, де зустрівся з президентом Франціїі канцлером Німеччини. Зеленський закликав якнайшвидше надати Україні важке озброєння та літаки.Крім того, Макрон нагородив президента України орденом Почесного легіону — це найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент за військові або цивільні заслуги. А зранку 9 лютого Зеленський із Макроном прибув до Брюсселя, де відбудеться саміт ЄС.

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