Доставка піци у Луцьку: 1+1=3*

5 причин, чому варто робити замовлення у Pizza & Beer:

Для усіх любителів гарячих, запашних, італійських смаколиків – приємна новина. У Луцьку запрацювала новаНеймовірно смачне тісто, пухкі бортики та широке розмаїття начинок на будь-який смак. Усе – за кращими італійськими традиціями та рецептами. Золотиста підсмажена шинка, запечена грудинка, томати, запашний бочок та тягуча моцарела. У Pizza & Beer ви зможете обрати складники на будь-який смак та насолодитися вишуканими поєднаннями.І найголовніше – приємні бонуси для усіх відвідувачів.Справжні неаполітанські рецепти, а не їх місцева «адаптація».Нові поєднання інгредієнтів, незвичні смаки, цікаві рішення в оформленні. Такого в Луцьку ви більше не знайдете.Реально швидка доставка – приїде гарячим!Разом із піцою можна замовити пиво. Завжди є не менше 10 сортів!Круті акції: 1+1 = 3, безплатна доставка від 300 грн, –20 % на день народження.Pizza & Beer – це неймовірно смачно, якісно та швидко. Тож швиденько тестуйте нові італійські смаколики у Луцьку!+38 050 535 32 39+38 098 535 32 39+38 073 535 32 39