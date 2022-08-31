Доставка піци у Луцьку: 1+1=3*
Сьогодні, 13:36
Для усіх любителів гарячих, запашних, італійських смаколиків – приємна новина. У Луцьку запрацювала нова доставка піци – Pizza & Beer.
Неймовірно смачне тісто, пухкі бортики та широке розмаїття начинок на будь-який смак. Усе – за кращими італійськими традиціями та рецептами. Золотиста підсмажена шинка, запечена грудинка, томати, запашний бочок та тягуча моцарела. У Pizza & Beer ви зможете обрати складники на будь-який смак та насолодитися вишуканими поєднаннями.
І найголовніше – приємні бонуси для усіх відвідувачів.
1. Справжні неаполітанські рецепти, а не їх місцева «адаптація».
2. Нові поєднання інгредієнтів, незвичні смаки, цікаві рішення в оформленні. Такого в Луцьку ви більше не знайдете.
3. Реально швидка доставка – приїде гарячим!
4. Разом із піцою можна замовити пиво. Завжди є не менше 10 сортів!
5. Круті акції: 1+1 = 3, безплатна доставка від 300 грн, –20 % на день народження.
Pizza & Beer – це неймовірно смачно, якісно та швидко. Тож швиденько тестуйте нові італійські смаколики у Луцьку!
Телефони для замовлень:
+38 050 535 32 39
+38 098 535 32 39
+38 073 535 32 39
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Неймовірно смачне тісто, пухкі бортики та широке розмаїття начинок на будь-який смак. Усе – за кращими італійськими традиціями та рецептами. Золотиста підсмажена шинка, запечена грудинка, томати, запашний бочок та тягуча моцарела. У Pizza & Beer ви зможете обрати складники на будь-який смак та насолодитися вишуканими поєднаннями.
І найголовніше – приємні бонуси для усіх відвідувачів.
5 причин, чому варто робити замовлення у Pizza & Beer:
1. Справжні неаполітанські рецепти, а не їх місцева «адаптація».
2. Нові поєднання інгредієнтів, незвичні смаки, цікаві рішення в оформленні. Такого в Луцьку ви більше не знайдете.
3. Реально швидка доставка – приїде гарячим!
4. Разом із піцою можна замовити пиво. Завжди є не менше 10 сортів!
5. Круті акції: 1+1 = 3, безплатна доставка від 300 грн, –20 % на день народження.
Pizza & Beer – це неймовірно смачно, якісно та швидко. Тож швиденько тестуйте нові італійські смаколики у Луцьку!
Телефони для замовлень:
+38 050 535 32 39
+38 098 535 32 39
+38 073 535 32 39
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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