У Луцьку попрощалися із Героями Олександром Ференцом та Віктором Іваницьким. ФОТО

У Луцьку попрощалися із Героями Олександром Ференцом та Віктором Іваницьким. ФОТО
Сьогодні, 9 лютого, жителі Луцької громади попрощалися з двома захисниками України, які віддали своє життя у війні із загарбницькою росією. У кафедральному соборі Святої Трійці відспівали Олександра Ференца та Віктора Іваницького.

Про це повідомили у мерії.

До спільної молитви за упокій душ спочилих військовослужбовців разом із духовенством, родинами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.


Лучанин Олександр Валерійович Ференц (10.08.1985 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 1 березня 2022 року. Загинув 5 лютого під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Степове Василівського району Запорізької області.
У Луцьку попрощалися із Героями Олександром Ференцом та Віктором Іваницьким. ФОТО

Солдат Віктор Олександрович Іваницький (23.02.1974 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 8 березня 2022 року. Загинув 5 лютого 2023 року в районі населеного пункту Миколаївка Бахмутського району Донецької області.

Після завершення панахиди домовини з тілами Героїв прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану померлим, утворили живий коридор і прихилили свої коліна. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!
У Луцьку попрощалися із Героями Олександром Ференцом та Віктором Іваницьким. ФОТО
У Луцьку попрощалися із Героями Олександром Ференцом та Віктором Іваницьким. ФОТО
У Луцьку попрощалися із Героями Олександром Ференцом та Віктором Іваницьким. ФОТО
У Луцьку попрощалися із Героями Олександром Ференцом та Віктором Іваницьким. ФОТО
У Луцьку попрощалися із Героями Олександром Ференцом та Віктором Іваницьким. ФОТО
У Луцьку попрощалися із Героями Олександром Ференцом та Віктором Іваницьким. ФОТО
У Луцьку попрощалися із Героями Олександром Ференцом та Віктором Іваницьким. ФОТО
У Луцьку попрощалися із Героями Олександром Ференцом та Віктором Іваницьким. ФОТО
У Луцьку попрощалися із Героями Олександром Ференцом та Віктором Іваницьким. ФОТО

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Теги: похорон, Ференц, Іваницький, Луцьк
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