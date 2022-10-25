На Запоріжжі загинув лучанин Олександр Ференц

На Запоріжжі загинув лучанин Олександр Ференц
На війні із російським окупантом загинув 37-річний лучанин Ференц Олександр Валерійович.

Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.

Військовий був призваний на військову службу по мобілізації 01.03.2022 року до складу військової частини на посаду стрільця 1 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 3 стрілецької роти.

Солдат Ференц Олександр Валерійович загинув 5 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Степове Василівського району Запорізької області.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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Теги: Ференц, лучанин, військовий, загинув
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