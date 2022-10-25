На Запоріжжі загинув лучанин Олександр Ференц

Ференц Олександр Валерійович.



Про це Ігор Поліщук.



Військовий був призваний на військову службу по мобілізації 01.03.2022 року до складу військової частини на посаду стрільця 1 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 3 стрілецької роти.



Солдат Ференц Олександр Валерійович загинув 5 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Степове Василівського району Запорізької області.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні із російським окупантом загинув 37-річний лучанинПро це повідомляє мер ЛуцькаВійськовий був призваний на військову службу по мобілізації 01.03.2022 року до складу військової частини на посаду стрільця 1 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 3 стрілецької роти.Солдат Ференц Олександр Валерійович загинув 5 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Степове Василівського району Запорізької області.

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