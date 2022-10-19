На Волині арештували жителя Кривого Рогу, підозрюваного у наркозлочинах. ФОТО
Сьогодні, 16:44
25-річному жителю міста Кривий Ріг Дніпропетровської області повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).
Молодика, який мав при собі готові до збуту через «закладки» психотропи, правоохоронці затримали увечері 3 лютого 2023 року в селі Радомишль Луцького району.
Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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Молодика, який мав при собі готові до збуту через «закладки» психотропи, правоохоронці затримали увечері 3 лютого 2023 року в селі Радомишль Луцького району.
Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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На Волині арештували жителя Кривого Рогу, підозрюваного у наркозлочинах. ФОТО
Сьогодні, 16:44
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