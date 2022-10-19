На Волині арештували жителя Кривого Рогу, підозрюваного у наркозлочинах. ФОТО

25-річному жителю міста Кривий Ріг Дніпропетровської області повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).Молодика, який мав при собі готові до збуту через «закладки» психотропи, правоохоронці затримали увечері 3 лютого 2023 року в селі Радомишль Луцького району.Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Триває досудове розслідування.Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.