Взяли під варту торговця зброєю, який доставляв її на Волинь. ФОТО
Сьогодні, 16:59
42-річний торговець зброєю зі Львова продав три перероблених власноруч пістолета, надіславши їх у Камінь-Каширський район поштою. Чоловік перебуватиме під вартою.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 42-річному жителю Львова повідомили про підозру у носінні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу, а також у неодноразовому незаконному виготовленні вогнепальної зброї (ч.1 ст. 263, ч.ч. 1,2 ст. 263-1 КК України).
За даними слідства, чоловік упродовж листопада 2022 – лютого 2023 року тричі збував перероблені ним у вогнепальну зброю стартові пістолети та пістолетні патрони калібру 9 мм, надсилаючи їх у Камінь-Каширський поштою.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
Довідково: санкцією ч.2 ст. 263-1 КК України за неодноразове незаконне виготовлення вогнепальної зброї передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 42-річному жителю Львова повідомили про підозру у носінні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу, а також у неодноразовому незаконному виготовленні вогнепальної зброї (ч.1 ст. 263, ч.ч. 1,2 ст. 263-1 КК України).
За даними слідства, чоловік упродовж листопада 2022 – лютого 2023 року тричі збував перероблені ним у вогнепальну зброю стартові пістолети та пістолетні патрони калібру 9 мм, надсилаючи їх у Камінь-Каширський поштою.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
Довідково: санкцією ч.2 ст. 263-1 КК України за неодноразове незаконне виготовлення вогнепальної зброї передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
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