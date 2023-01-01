Взяли під варту торговця зброєю, який доставляв її на Волинь. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.



За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури



За даними слідства, чоловік упродовж листопада 2022 – лютого 2023 року тричі збував перероблені ним у вогнепальну зброю стартові пістолети та пістолетні патрони калібру 9 мм, надсилаючи їх у Камінь-Каширський поштою.





Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.



Довідково: санкцією ч.2 ст. 263-1 КК України за неодноразове незаконне виготовлення вогнепальної зброї передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 42-річний торговець зброєю зі Львова продав три перероблених власноруч пістолета, надіславши їх у Камінь-Каширський район поштою. Чоловік перебуватиме під вартою.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 42-річному жителю Львова повідомили про підозру у носінні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу, а також у неодноразовому незаконному виготовленні вогнепальної зброї (ч.1 ст. 263, ч.ч. 1,2 ст. 263-1 КК України).За даними слідства, чоловік упродовж листопада 2022 – лютого 2023 року тричі збував перероблені ним у вогнепальну зброю стартові пістолети та пістолетні патрони калібру 9 мм, надсилаючи їх у Камінь-Каширський поштою.Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Триває досудове розслідування.Довідково: санкцією ч.2 ст. 263-1 КК України за неодноразове незаконне виготовлення вогнепальної зброї передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

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