Волинянин, який вчинив крадіжку в умовах воєнного стану, відсидить 6 років за ґратами

Суд визнав 42-річного жителя Ковеля винуватим у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 185 КК України) та призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Сім разів до цього судимий за крадіжки чоловік у липні 2022 року вчинив три таких злочини в Ковелі – двічі проникав у квартири та викрадав цінності, а утретє – украв із сумки, необачно залишеної власницею на лавці, мобільний телефон та гаманець із грошима, завдавши жінці матеріальної шкоди на понад 40 тисяч гривень.Відтак, згідно із вироком суду, зловмисник втрапив за ґрати увосьме, цього разу – на шість років.