Українська греко-католицька церква переходить на новий календар

Українська греко-католицька церква переходить на новий календар
Українська греко-католицька церква оголосила про перехід на новий календар з 1 вересня, коли починається новий церковний рік.

Про це пише Liga.net.

"Взявши до уваги численні прохання віруючих та провівши попередні консультації із духовенством та монашеством нашої церкви про назрілу потребу реформи літургійного календаря УГКЦ в Україні, а також зважаючи на душпастирські рації, УГКЦ в Україні вирішила перейти на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної пасхалії", - йдеться у постанові сесії архієрейського синоду УГКЦ, яка відбулася 1-2 лютого.

Нерухомі свята – це ті, що завжди припадають на той самий день у році, наприклад Різдво Христове (за новим стилем - 25 грудня), Миколая Чудотворця (6 грудня), Різдво Богородиці (8 вересня) тощо.

Для тих парафій і громад, які не готові до такого року, УГКЦ залишає можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року.

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Теги: УГКЦ, новий календар
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