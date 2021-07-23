На Волині чоловік викрав фуру: його затримали менш, ніж за 30 хвилин. ФОТО
Сьогодні, 18:19
На Ківерцівщині чоловік проник до кабіни вантажівки MAN та викрав транспортний засіб, вартість якого майже 3 мільйонів гривень. Транспортний засіб знаходився поблизу будинку заявника.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Поліцейські зреагували оперативно і затримали зловмисника менш, ніж за пів години: ним виявився 29-річний житель Луцького району, він нині перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Транспортний засіб вилучили.
За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України.
Сьогодні ж суд обрав крадієві запобіжний захід - тримання під вартою.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Поліцейські зреагували оперативно і затримали зловмисника менш, ніж за пів години: ним виявився 29-річний житель Луцького району, він нині перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Транспортний засіб вилучили.
За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України.
Сьогодні ж суд обрав крадієві запобіжний захід - тримання під вартою.
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