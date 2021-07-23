На Волині чоловік викрав фуру: його затримали менш, ніж за 30 хвилин. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Поліцейські зреагували оперативно і затримали зловмисника менш, ніж за пів години: ним виявився 29-річний житель Луцького району, він нині перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Транспортний засіб вилучили.



За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України.



Сьогодні ж суд обрав крадієві запобіжний захід - тримання під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Ківерцівщині чоловік проник до кабіни вантажівки MAN та викрав транспортний засіб, вартість якого майже 3 мільйонів гривень. Транспортний засіб знаходився поблизу будинку заявника.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Поліцейські зреагували оперативно і затримали зловмисника менш, ніж за пів години: ним виявився 29-річний житель Луцького району, він нині перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Транспортний засіб вилучили.За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України.Сьогодні ж суд обрав крадієві запобіжний захід - тримання під вартою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію