На Волині чоловік викрав фуру: його затримали менш, ніж за 30 хвилин. ФОТО

На Волині чоловік викрав фуру: його затримали менш, ніж за 30 хвилин. ФОТО
На Ківерцівщині чоловік проник до кабіни вантажівки MAN та викрав транспортний засіб, вартість якого майже 3 мільйонів гривень. Транспортний засіб знаходився поблизу будинку заявника.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Поліцейські зреагували оперативно і затримали зловмисника менш, ніж за пів години: ним виявився 29-річний житель Луцького району, він нині перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Транспортний засіб вилучили.

За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України.

Сьогодні ж суд обрав крадієві запобіжний захід - тримання під вартою.
На Волині чоловік викрав фуру: його затримали менш, ніж за 30 хвилин. ФОТО

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Теги: фура, поліція, викрав, Ківерцівщина
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