Волинська митниця передасть до поліції конфіскований «Псалтир». ФОТО
Сьогодні, 16:10
Хоча й не стародрук, однак має історичну та культурну цінність, - такий експертний висновок надійшов до митниці щодо "Псалтиря", створеного у середині XIX століття. У січні книгу вилучили з ручної поклажі громадянки України, яка слідувала за кордон потягом "Київ-Хелм".
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Зі слів жінки, вона спеціально придбала її через мережу Інтернет.
Враховуючи висновки експертів та матеріали справи, митниця передає її до слідчих Нацполіції.
Попередня правова кваліфікація вказує на статті 15 та 201 Кримінального кодексу України (замах на кримінальне правопорушення та контрабанда).
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Зі слів жінки, вона спеціально придбала її через мережу Інтернет.
Враховуючи висновки експертів та матеріали справи, митниця передає її до слідчих Нацполіції.
Попередня правова кваліфікація вказує на статті 15 та 201 Кримінального кодексу України (замах на кримінальне правопорушення та контрабанда).
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Волинська митниця передасть до поліції конфіскований «Псалтир». ФОТО
Сьогодні, 16:10
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