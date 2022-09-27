На Волині тероборонівці вчаться відбивати атаки ворога з мінометів. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:48
На українсько-білоруському кордоні підрозділи 100-ї окремої Волинської бригади відпрацьовують практичні стрільби з 60-ти міліметрових мінометів.
Про це розповів Суспільному речник бригади Сергій Хомінський.
60-ти міліметровий міномет допомагає відбивати ворожу атаку, підтримуючи дії піхоти та точково знищуючи ворожі засідки.
"Зброя (міномет – ред.) стріляє навісним снарядом і можна стріляти з укриттів, аби противник тебе не бачив, тобто не прямою наводкою, а за горбка чи окопу. Б'ють мітко наші мінометники", – каже командир міномету Олег на позивний "Волина".
Головний сержант мінометної батареї Іван з позивним "Старк" пішов на службу добровольцем на другий день повномасштабного вторгнення росіян.
"Артилерія – це боги війни, а кожному богові треба очі – ми їх забезпечуємо. Ми займаємося виявленням цілей і коригуванням вогню за допомогою ось таких "пташечок" (дрон – ред.). Велике дякую нашим волонтерам", – говорить "Старк".
Зі слів пресофіцера 100-ї окремої Волинської бригади тероборони Сергія Хомінського, навчання у тероборонівців відбуваються постійно.
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Про це розповів Суспільному речник бригади Сергій Хомінський.
60-ти міліметровий міномет допомагає відбивати ворожу атаку, підтримуючи дії піхоти та точково знищуючи ворожі засідки.
"Зброя (міномет – ред.) стріляє навісним снарядом і можна стріляти з укриттів, аби противник тебе не бачив, тобто не прямою наводкою, а за горбка чи окопу. Б'ють мітко наші мінометники", – каже командир міномету Олег на позивний "Волина".
Головний сержант мінометної батареї Іван з позивним "Старк" пішов на службу добровольцем на другий день повномасштабного вторгнення росіян.
"Артилерія – це боги війни, а кожному богові треба очі – ми їх забезпечуємо. Ми займаємося виявленням цілей і коригуванням вогню за допомогою ось таких "пташечок" (дрон – ред.). Велике дякую нашим волонтерам", – говорить "Старк".
Зі слів пресофіцера 100-ї окремої Волинської бригади тероборони Сергія Хомінського, навчання у тероборонівців відбуваються постійно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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