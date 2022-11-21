На Волині зросла кількість хворих на COVID-19

На Волині зросла кількість хворих на COVID-19
За тиждень із 30 січня по 5 лютого на Волині лабораторно підтвердили 127 випадків захворювання на COVID-19. Це на 16% менше ніж у попередній тиждень.

Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Серед нових недужих – 27 дітей та п'ять медичних працівників. В Луцькому районі зафіксували один летальний випадок. Пацієнту було 80 років.

Нові випадки епідеміологи продовжують фіксувати в усіх чотирьох районах області:

- Луцький район – 56 хворих;
- Володимирський район – 13 хворих;
- Камінь-Каширський район – 25 хворих;
- Ковельський район – 33 хворих.

За тиждень до медзакладів госптілазували 27 недужих (21% від усіх недужих). 158 волинян одужали від коронавірусної інфекції.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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