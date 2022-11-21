На Волині зросла кількість хворих на COVID-19
Сьогодні, 15:10
За тиждень із 30 січня по 5 лютого на Волині лабораторно підтвердили 127 випадків захворювання на COVID-19. Це на 16% менше ніж у попередній тиждень.
Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Серед нових недужих – 27 дітей та п'ять медичних працівників. В Луцькому районі зафіксували один летальний випадок. Пацієнту було 80 років.
Нові випадки епідеміологи продовжують фіксувати в усіх чотирьох районах області:
- Луцький район – 56 хворих;
- Володимирський район – 13 хворих;
- Камінь-Каширський район – 25 хворих;
- Ковельський район – 33 хворих.
За тиждень до медзакладів госптілазували 27 недужих (21% від усіх недужих). 158 волинян одужали від коронавірусної інфекції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Серед нових недужих – 27 дітей та п'ять медичних працівників. В Луцькому районі зафіксували один летальний випадок. Пацієнту було 80 років.
Нові випадки епідеміологи продовжують фіксувати в усіх чотирьох районах області:
- Луцький район – 56 хворих;
- Володимирський район – 13 хворих;
- Камінь-Каширський район – 25 хворих;
- Ковельський район – 33 хворих.
За тиждень до медзакладів госптілазували 27 недужих (21% від усіх недужих). 158 волинян одужали від коронавірусної інфекції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині зросла кількість хворих на COVID-19
Сьогодні, 15:10
У Луцьку п'яний водій вчинив аварію. ФОТО
Сьогодні, 14:30
Через аварійний порив деякі вулиці Луцька залишились без води
Сьогодні, 14:18
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Богданом Омельчуком
Сьогодні, 14:05
У ГУР назвали три напрями можливих наступів Росії
Сьогодні, 13:47
Медіа