На Волині зросла кількість хворих на COVID-19





Про це



Серед нових недужих – 27 дітей та п'ять медичних працівників. В Луцькому районі зафіксували один летальний випадок. Пацієнту було 80 років.



Нові випадки епідеміологи продовжують фіксувати в усіх чотирьох районах області:



- Луцький район – 56 хворих;

- Володимирський район – 13 хворих;

- Камінь-Каширський район – 25 хворих;

- Ковельський район – 33 хворих.



За тиждень до медзакладів госптілазували 27 недужих (21% від усіх недужих). 158 волинян одужали від коронавірусної інфекції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За тиждень із 30 січня по 5 лютого на Волині лабораторно підтвердили 127 випадків захворювання на COVID-19. Це на 16% менше ніж у попередній тиждень.Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб.Серед нових недужих – 27 дітей та п'ять медичних працівників. В Луцькому районі зафіксували один летальний випадок. Пацієнту було 80 років.Нові випадки епідеміологи продовжують фіксувати в усіх чотирьох районах області:- Луцький район – 56 хворих;- Володимирський район – 13 хворих;- Камінь-Каширський район – 25 хворих;- Ковельський район – 33 хворих.За тиждень до медзакладів госптілазували 27 недужих (21% від усіх недужих). 158 волинян одужали від коронавірусної інфекції.

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