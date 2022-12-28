Через аварійний порив деякі вулиці Луцька залишились без води





Про це



У зв'язку з аварійним покривом на водогоні діаметром 400 мм по вул. Задворецькій, 2 в частині осель лучан тимчасово зупинено водопостачання. Через аварійний порив водогону в кількох районах Луцька тимчасово відсутнє водопостачання



"Порив стався учора після обіду, 5 лютого, але в процесі ремонтних робіт було виявлено додаткові складнощі й ушкодження. Тому аварійно-відновлювальні роботи тривають і сьогодні. Орієнтовно завершення всіх ремонтних робіт і відновлення водопостачання заплановане на сьогодні до 20:00. У випадку появи непередбачуваних ситуацій будемо повідомляти додатково", - наголошують у Луцькводоканалі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через аварійний порив водогону в кількох районах Луцька тимчасово відсутнє водопостачання.Про це повідомили у Луцькій міській раді.У зв'язку з аварійним покривом на водогоні діаметром 400 мм по вул. Задворецькій, 2 в частині осель лучан тимчасово зупинено водопостачання. Через аварійний порив водогону в кількох районах Луцька тимчасово відсутнє водопостачання"Порив стався учора після обіду, 5 лютого, але в процесі ремонтних робіт було виявлено додаткові складнощі й ушкодження. Тому аварійно-відновлювальні роботи тривають і сьогодні. Орієнтовно завершення всіх ремонтних робіт і відновлення водопостачання заплановане на сьогодні до 20:00. У випадку появи непередбачуваних ситуацій будемо повідомляти додатково", - наголошують у Луцькводоканалі.

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