У Луцьку п'яний водій вчинив аварію. ФОТО
Сьогодні, 14:30
У Луцьку водій у стані сп'яніння скоїв ДТП: патрульні склали на нього одразу кілька адмінматеріалів.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора, 5 лютого, на службовий планшет патрульним надійшло повідомлення про автопригоду на проспекті Грушевського.
Прибувши на місце події, інспектори з'ясували, що водій, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду, має ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на місці чоловік відмовився, однак пройшов його в медичному закладі. Результат — 2, 36 проміле, що перевищує допустиму норму в 12 разів.
Також під час перевірки документів поліцейські встановили, що нещодавно суд позбавив цього громадянина права керування через водіння в нетверезому стані.
Патрульні склали на правопорушника кілька адміністративних матеріалів: за ч. 2 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння повторно протягом року), за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування), за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) та за ч. 1 ст. 126 (Відсутність поліса обов’язкового страхування) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора, 5 лютого, на службовий планшет патрульним надійшло повідомлення про автопригоду на проспекті Грушевського.
Прибувши на місце події, інспектори з'ясували, що водій, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду, має ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на місці чоловік відмовився, однак пройшов його в медичному закладі. Результат — 2, 36 проміле, що перевищує допустиму норму в 12 разів.
Також під час перевірки документів поліцейські встановили, що нещодавно суд позбавив цього громадянина права керування через водіння в нетверезому стані.
Патрульні склали на правопорушника кілька адміністративних матеріалів: за ч. 2 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння повторно протягом року), за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування), за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) та за ч. 1 ст. 126 (Відсутність поліса обов’язкового страхування) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині зросла кількість хворих на COVID-19
Сьогодні, 15:10
У Луцьку п'яний водій вчинив аварію. ФОТО
Сьогодні, 14:30
Через аварійний порив деякі вулиці Луцька залишились без води
Сьогодні, 14:18
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Богданом Омельчуком
Сьогодні, 14:05
У ГУР назвали три напрями можливих наступів Росії
Сьогодні, 13:47
Медіа