У Луцьку п'яний водій вчинив аварію. ФОТО

У Луцьку п'яний водій вчинив аварію. ФОТО
У Луцьку водій у стані сп'яніння скоїв ДТП: патрульні склали на нього одразу кілька адмінматеріалів.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Вчора, 5 лютого, на службовий планшет патрульним надійшло повідомлення про автопригоду на проспекті Грушевського.

Прибувши на місце події, інспектори з'ясували, що водій, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду, має ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на місці чоловік відмовився, однак пройшов його в медичному закладі. Результат — 2, 36 проміле, що перевищує допустиму норму в 12 разів.

Також під час перевірки документів поліцейські встановили, що нещодавно суд позбавив цього громадянина права керування через водіння в нетверезому стані.

Патрульні склали на правопорушника кілька адміністративних матеріалів: за ч. 2 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння повторно протягом року), за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування), за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) та за ч. 1 ст. 126 (Відсутність поліса обов’язкового страхування) КУпАП.

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Теги: Луцьк, водій, патрульні
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