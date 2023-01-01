Рада визнала ПВК «Вагнер» міжнародною злочинною організацією

Євгена Пригожина міжнародною злочинною організацією.



Про це Ярослав Железняк.



"Рада схвалила постанову # 8397 про визнання приватної військової компанії «Вагнер» міжнародною злочинною організацією", - йдеться в повідомленні.



За постанову 8397 проголосували 333 депутати.



Железняк наголосив, що Рада 336 голосами схвалила постанову 3735 про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада визнала приватну військову компанію "Вагнер"міжнародною злочинною організацією.Про це повідомив народний депутат"Рада схвалила постанову # 8397 про визнання приватної військової компанії «Вагнер» міжнародною злочинною організацією", - йдеться в повідомленні.За постанову 8397 проголосували 333 депутати.Железняк наголосив, що Рада 336 голосами схвалила постанову 3735 про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями.Нагадаємо, що в Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію