Рада визнала ПВК «Вагнер» міжнародною злочинною організацією
Сьогодні, 15:35
Верховна Рада визнала приватну військову компанію "Вагнер" Євгена Пригожина міжнародною злочинною організацією.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Рада схвалила постанову # 8397 про визнання приватної військової компанії «Вагнер» міжнародною злочинною організацією", - йдеться в повідомленні.
За постанову 8397 проголосували 333 депутати.
Железняк наголосив, що Рада 336 голосами схвалила постанову 3735 про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями.
Нагадаємо, що в Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти.
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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Рада схвалила постанову # 8397 про визнання приватної військової компанії «Вагнер» міжнародною злочинною організацією", - йдеться в повідомленні.
За постанову 8397 проголосували 333 депутати.
Железняк наголосив, що Рада 336 голосами схвалила постанову 3735 про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями.
Нагадаємо, що в Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти.
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