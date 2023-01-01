Рада визнала ПВК «Вагнер» міжнародною злочинною організацією

Рада визнала ПВК «Вагнер» міжнародною злочинною організацією
Верховна Рада визнала приватну військову компанію "Вагнер" Євгена Пригожина міжнародною злочинною організацією.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Рада схвалила постанову # 8397 про визнання приватної військової компанії «Вагнер» міжнародною злочинною організацією", - йдеться в повідомленні.

За постанову 8397 проголосували 333 депутати.

Железняк наголосив, що Рада 336 голосами схвалила постанову 3735 про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями.

Нагадаємо, що в Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти.


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Теги: Росія, Україна, війна, Вагнер
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