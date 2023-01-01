На Волині попрощалися із загиблим Героєм Богданом Омельчуком

Богдан Омельчук, який загинув під час бойового завдання поблизу Вугледару Волноваського району Донецької області.



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"Ще місяць тому були квіти і радість - Богдан офіційно став чоловіком для своєї коханої Оленки. Молоді і закохані, мріяли про щасливе спільне майбутнє. Не судилося... А мама! Як вона раділа, що нарешті дочекалася невістки, хорошої дружини для її єдиного сина. Як мріяла, що усі разом будуть щасливі. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної людини, та нехай добрий, світлий спомин про загиблого захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам’яті всіх, хто знав його, любив і шанував", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ряди небесного легіону поповнив ще один Герой з Волині -, який загинув під час бойового завдання поблизу Вугледару Волноваського району Донецької області.Про це повідомили у Торчинській громаді."Ще місяць тому були квіти і радість - Богдан офіційно став чоловіком для своєї коханої. Молоді і закохані, мріяли про щасливе спільне майбутнє. Не судилося... А мама! Як вона раділа, що нарешті дочекалася невістки, хорошої дружини для її єдиного сина. Як мріяла, що усі разом будуть щасливі. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної людини, та нехай добрий, світлий спомин про загиблого захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам’яті всіх, хто знав його, любив і шанував", - йдеться в повідомленні.

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