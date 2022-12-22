Пасажир відчинив двері під час руху: у Луцьку зупинили п'яного водія
Сьогодні, 15:55
Патрульні склали адмінматеріал на водія, який керував авто у Луцьку в нетверезому стані.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні зранку, 9 лютого, на вулиці Володимирській у Луцьку поліцейські зупини автомобіль, пасажир якого відчинив двері під час руху.
Під час спілкування з водієм інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння і не помилилися. Коли чоловік пройшов тест на приладі Drager, алкотестер показав 2,5 проміле. Такий результат перевищує допустиму норму в майже 13 разів.
На водія патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування транспортними засобами особами в стані сп'яніння) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні зранку, 9 лютого, на вулиці Володимирській у Луцьку поліцейські зупини автомобіль, пасажир якого відчинив двері під час руху.
Під час спілкування з водієм інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння і не помилилися. Коли чоловік пройшов тест на приладі Drager, алкотестер показав 2,5 проміле. Такий результат перевищує допустиму норму в майже 13 разів.
На водія патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування транспортними засобами особами в стані сп'яніння) КУпАП.
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