Пасажир відчинив двері під час руху: у Луцьку зупинили п'яного водія

Пасажир відчинив двері під час руху: у Луцьку зупинили п'яного водія
Патрульні склали адмінматеріал на водія, який керував авто у Луцьку в нетверезому стані.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сьогодні зранку, 9 лютого, на вулиці Володимирській у Луцьку поліцейські зупини автомобіль, пасажир якого відчинив двері під час руху.

Під час спілкування з водієм інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння і не помилилися. Коли чоловік пройшов тест на приладі Drager, алкотестер показав 2,5 проміле. Такий результат перевищує допустиму норму в майже 13 разів.

На водія патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування транспортними засобами особами в стані сп'яніння) КУпАП.


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Теги: Луцьк, п'яний водій
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