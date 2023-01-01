Майже 700 разів у січні виїздила АДС на виклики волинян

Споживачі природного газу Волині 677 разів викликали екстрену службу 104 у січні цього року. У морозну пору лютого диспетчери прийняли вже більше 200 звернень до аварійно-диспетчерської служби АТ «Волиньгаз».Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».«Як свідчить статистика основна причина викликів – витоки природного газу в домоволодінні споживачів або на вулиці, - повідомив начальник АДС. - У разі, якщо Ви відчули запах газу в приміщені чи на вулиці, одразу дзвоніть за номером телефону «104»».З початку повномасштабного вторгнення бригади АДС здійснили майже 9 100 безплатних виїздів на виклики клієнтів «Волиньгазу». 15 бригад АДС щодня працюють у режимі 24/7.Працівники «Волиньгазу» дякують клієнтам, які вчасно сплачують за доставку природного газу, адже ці кошти йдуть для забезпечення безаварійного та безперебійного газопостачання Волинської області.Також газовики наголошують: похолодання та відключення світла у зв’язку з складною ситуацією в енергетичній системі України сприяють активнішому використанню газових приладів, які працюють на природному газі та різних туристичних, портативних, які працюють на скрапленому газі.Щоб уберегти себе та близьких, не забувайте прості, але такі важливі правила поводження з газовим обладнанням:1. Щоб газові прилади нормально працювали перевіряйте димоходи, вентиляцію та тягу — і до включення та під час роботи приладів.2. Закінчили користуватися газом — закрийте крани на газових приладах і перед ними.3. Якщо прилад зламався - зверніться до працівників газорозподільного підприємства.4. Якщо подача газу раптово припинилася - негайно закрийте крани пальників газових приладів і повідомте в аварійну газову службу за номером 104.5. Якщо відчули запах газу в приміщенні:- припиніть використання газових приладів;- перекрийте крани до приладів і на приладах;- відчиніть вікна або кватирки для провітрювання;- вийдіть з приміщення та викличте аварійну службу за номером 104;- сповістіть оточуючих про запобіжні заходи, виведіть людей із загазованого приміщення;- ні в якому разі не запалюйте вогонь, не паліть, не вмикайте і не вимикайте світло та електроприлади, не користуйтеся електродзвінками.6. Перед входом в підвали й погреби переконайтеся у відсутності запаху газу ДО включення світла або запалювання вогню.7. Допускайте працівників підприємства газового господарства в приміщення після пред'явлення ними службових посвідчень у будь-який час доби.8. Якщо плануєте виїзд із квартири на термін більше одного місяця, повідомте про це АТ «Волиньгаз».9. Якщо користуєтесь приладами, які працюють на скрапленому газі, розмістіть пальник або балон якомога далі від батареї та обігрівачів.10. Своєчасно укладайте договори на технічне обслуговування газового обладнання та перевірку димоходів і вентиляційних каналів. За консультацією щодо техобслуговування можна звернутись за такими номерами: (0332) 77 69 18, (0332) 280 104, 067 333 9 104 або завітати до найближчого клієнтського простору 104.ua на Волині.11. Взимку потрібно періодично перевіряти димоходи, щоб не допустити їх обмерзання і забруднення.«Волиньгаз» забезпечує розподілом газу більше 650 населених пунктів області. Для забезпечення безперебійного газопостачання споживачам цілодобово працюють 15 бригад АДС. Щоденно працівники управління експлуатації метрології та відділу технічного обслуговування виконують всі необхідні роботи, щоб волинські споживачі безпечно користувалися природним газом.