Волинянка зі співмешканцем продавали наркотики: обох судять
Сьогодні, 16:26
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 35-річною жителькою Ковеля та її 27-річним співмешканцем за попередньою змовою групою осіб неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Чоловіка обвинувачують ще і у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів та психотропних речовин без мети збуту (ч. 1 ст. 309 КК України).
Упродовж вересня-листопада 2022 року правоохоронці задокументували факти збуту ними волинянам PVP.
Психотропи та канабіс, а також пристрої для вживання наркотиків, ваги та кредитні картки вилучили працівники поліції під час обшуку за місцем проживання обвинувачених.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут психотропних речовин, вчинені за попередньою змовою групою осіб, передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Чоловіка обвинувачують ще і у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів та психотропних речовин без мети збуту (ч. 1 ст. 309 КК України).
Упродовж вересня-листопада 2022 року правоохоронці задокументували факти збуту ними волинянам PVP.
Психотропи та канабіс, а також пристрої для вживання наркотиків, ваги та кредитні картки вилучили працівники поліції під час обшуку за місцем проживання обвинувачених.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут психотропних речовин, вчинені за попередньою змовою групою осіб, передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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