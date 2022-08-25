Волинянка зі співмешканцем продавали наркотики: обох судять

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 35-річною жителькою Ковеля та її 27-річним співмешканцем за попередньою змовою групою осіб неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Чоловіка обвинувачують ще і у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів та психотропних речовин без мети збуту (ч. 1 ст. 309 КК України).Упродовж вересня-листопада 2022 року правоохоронці задокументували факти збуту ними волинянам PVP.Психотропи та канабіс, а також пристрої для вживання наркотиків, ваги та кредитні картки вилучили працівники поліції під час обшуку за місцем проживання обвинувачених.Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут психотропних речовин, вчинені за попередньою змовою групою осіб, передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.