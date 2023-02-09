Внаслідок потужних землетрусів у Туреччині та Сирії загинуло понад 19 тисяч людей





Про це повідомляє The Guardian, передає



За інформацією президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, кількість загиблих у його країні внаслідок руйнівного землетрусу досягла 16 170 людей.



Офіційні особи Сирії зазначили, що кількість загиблих у районах, контрольованих урядом, становить 1 262 особи, тоді як група цивільної оборони «Білі каски» повідомила про 1 930 загиблих у контрольованих повстанцями районах на північному заході країни.



Повідомляється, що загалом 5 158 осіб отримали поранення як у контрольованій урядом, так і в контрольованій повстанцями Сирії. Ердоган, у свою чергу повідомив, що в Туреччині постраждали 64 194 особи.



Експерти зазначають, що кількість загиблих і поранених, як очікується, продовжить зростати найближчими днями.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Число загиблих внаслідок потужних землетрусів у Туреччині та Сирії сягнуло 19 362 осіб.Про це повідомляє The Guardian, передає Слово і Діло. За інформацією президента Туреччини, кількість загиблих у його країні внаслідок руйнівного землетрусу досягла 16 170 людей.Офіційні особи Сирії зазначили, що кількість загиблих у районах, контрольованих урядом, становить 1 262 особи, тоді як група цивільної оборони «Білі каски» повідомила про 1 930 загиблих у контрольованих повстанцями районах на північному заході країни.Повідомляється, що загалом 5 158 осіб отримали поранення як у контрольованій урядом, так і в контрольованій повстанцями Сирії. Ердоган, у свою чергу повідомив, що в Туреччині постраждали 64 194 особи.Експерти зазначають, що кількість загиблих і поранених, як очікується, продовжить зростати найближчими днями.Нагадаємо, вранці 6 лютого на південному сході Туреччини та у прикордонних районах Сирії стався потужний землетрус . Його магнітуда становила 7,8. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

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