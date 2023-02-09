Внаслідок потужних землетрусів у Туреччині та Сирії загинуло понад 19 тисяч людей
Сьогодні, 17:12
Число загиблих внаслідок потужних землетрусів у Туреччині та Сирії сягнуло 19 362 осіб.
Про це повідомляє The Guardian, передає Слово і Діло.
За інформацією президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, кількість загиблих у його країні внаслідок руйнівного землетрусу досягла 16 170 людей.
Офіційні особи Сирії зазначили, що кількість загиблих у районах, контрольованих урядом, становить 1 262 особи, тоді як група цивільної оборони «Білі каски» повідомила про 1 930 загиблих у контрольованих повстанцями районах на північному заході країни.
Повідомляється, що загалом 5 158 осіб отримали поранення як у контрольованій урядом, так і в контрольованій повстанцями Сирії. Ердоган, у свою чергу повідомив, що в Туреччині постраждали 64 194 особи.
Експерти зазначають, що кількість загиблих і поранених, як очікується, продовжить зростати найближчими днями.
Нагадаємо, вранці 6 лютого на південному сході Туреччини та у прикордонних районах Сирії стався потужний землетрус. Його магнітуда становила 7,8. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.
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Про це повідомляє The Guardian, передає Слово і Діло.
За інформацією президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, кількість загиблих у його країні внаслідок руйнівного землетрусу досягла 16 170 людей.
Офіційні особи Сирії зазначили, що кількість загиблих у районах, контрольованих урядом, становить 1 262 особи, тоді як група цивільної оборони «Білі каски» повідомила про 1 930 загиблих у контрольованих повстанцями районах на північному заході країни.
Повідомляється, що загалом 5 158 осіб отримали поранення як у контрольованій урядом, так і в контрольованій повстанцями Сирії. Ердоган, у свою чергу повідомив, що в Туреччині постраждали 64 194 особи.
Експерти зазначають, що кількість загиблих і поранених, як очікується, продовжить зростати найближчими днями.
Нагадаємо, вранці 6 лютого на південному сході Туреччини та у прикордонних районах Сирії стався потужний землетрус. Його магнітуда становила 7,8. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.
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