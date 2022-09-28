Прикордонники Волині отримали автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 17:28
Авто для потреб Волинського прикордонного загону передали сьогодні спільно із благодійною організацією «Зелений Чорнобиль».
Про це повідомляє голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
«Нехай буде корисним для вас та допомагає захищати цілісність і недоторканість нашої країни», - сказав представник організації.
«Машина дійсно потужна, впевнений, що стане у нагоді», - каже Погуляйко.
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Про це повідомляє голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
«Нехай буде корисним для вас та допомагає захищати цілісність і недоторканість нашої країни», - сказав представник організації.
«Машина дійсно потужна, впевнений, що стане у нагоді», - каже Погуляйко.
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