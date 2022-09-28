Прикордонники Волині отримали автомобіль. ФОТО





Про це повідомляє голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.



«Нехай буде корисним для вас та допомагає захищати цілісність і недоторканість нашої країни», - сказав представник організації.



«Машина дійсно потужна, впевнений, що стане у нагоді», - каже Погуляйко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Авто для потреб Волинського прикордонного загону передали сьогодні спільно із благодійною організацією «Зелений Чорнобиль».Про це повідомляє голова Волинської ОВА«Нехай буде корисним для вас та допомагає захищати цілісність і недоторканість нашої країни», - сказав представник організації.«Машина дійсно потужна, впевнений, що стане у нагоді», - каже Погуляйко.

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