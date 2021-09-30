Скільки чиновників притягли до відповідальності 2022 року





Про це Олексій Резніков.



"621 посадова особа Збройних Сил України та Міністерства оборони притягнута до відповідальності за результатами внутрішніх аудитів минулого року, повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков", - заявив Резніков.



Він пояснив, що 497 осіб було притягнуто до матеріальної відповідальності, ще 124 до дисциплінарної.



Резніков наголосив, що всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлено порушення, своєчасно передавались до правоохоронних органів.



"Моя принципова позиція була, є і буде незмінною - нульова толерантність до будь-яких порушень. Всі особи, чия вина доведена відповідними органами, - несуть і нестимуть відповідальність", - зазначив міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За результатами аудиту, що пройшов в Міністерстві оборони України сотні посадовців Збройних сил та Міноборони були притягнуті до відповідальності.Про це заявив міністр оборони України"621 посадова особа Збройних Сил України та Міністерства оборони притягнута до відповідальності за результатами внутрішніх аудитів минулого року, повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков", - заявив Резніков.Він пояснив, що 497 осіб було притягнуто до матеріальної відповідальності, ще 124 до дисциплінарної.Резніков наголосив, що всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлено порушення, своєчасно передавались до правоохоронних органів."Моя принципова позиція була, є і буде незмінною - нульова толерантність до будь-яких порушень. Всі особи, чия вина доведена відповідними органами, - несуть і нестимуть відповідальність", - зазначив міністр.

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