У Зеленського заявили, що масштабний наступ РФ вже почався





Про це повідомляє Михайла Подоляка в ефірі національного телемарафону.



Він зазначив, що



"Коли всі очікували наступу, це і є той самий наступ, він вже почався", - йдеться у заяві.



Подоляк підкреслив, що наступ і не закінчувався, а певний час РФ підсилює цей тиск кількістю людей, яких відправляє на смерть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новий і масштабний наступ армії РФ в Україні вже розпочався, масштабні бої тривають на Донбасі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президентав ефірі національного телемарафону.Він зазначив, що сьогодні основні і активні бойові дії тривають у Луганській та Донецькій областях. Подоляк назвав їх і достатньо масштабними."Коли всі очікували наступу, це і є той самий наступ, він вже почався", - йдеться у заяві.Подоляк підкреслив, що наступ і не закінчувався, а певний час РФ підсилює цей тиск кількістю людей, яких відправляє на смерть.

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