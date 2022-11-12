На Волині формують стрілецький батальйон ЗСУ «Тур»





Про це



Держава гарантує здобуття нової життєвої спеціальності, кар’єрний ріст, гідну заробітну плату, додаткові грошові винагороди, соціальний і медичний захист, забезпечення всіма видами форми та харчуванням.



«Закликаємо волинян приєднуватись до окремого стрілецького батальйону «Тур» Волинської області. За більш детальнішою інформацією звертайтесь до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем приписки», - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стрілецький батальйон на Волині формують із патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, які не мають обмежень за станом здоров’я до проходження військової служби.Про це повідомляє Волинський обласний терцентр комплектування та соцпідтримки.Держава гарантує здобуття нової життєвої спеціальності, кар’єрний ріст, гідну заробітну плату, додаткові грошові винагороди, соціальний і медичний захист, забезпечення всіма видами форми та харчуванням.«Закликаємо волинян приєднуватись до окремого стрілецького батальйону «Тур» Волинської області. За більш детальнішою інформацією звертайтесь до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем приписки», - йдеться у повідомленні.

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