На Волині не вимикатимуть світло 10 лютого
Сьогодні, 20:23
На Волині у п'ятницю, 10 лютого, не вимикатимуть світло.
Про це повідомили у «Волиньобленерго».
НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області. Графіки погодинного відключення у цей день застосовуватись не будуть.
10 лютого – день режимних замірів, коли енергетики зафіксують реальний рівень споживання електричної енергії споживачами області.
«Отримані результати, які враховуватимуть зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств, дозволять НЕК «Укренерго» скоригувати обсяги лімітів для кожної області і забезпечити більш рівномірний розподіл наявної в системі потужності по регіонах», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у «Волиньобленерго».
НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області. Графіки погодинного відключення у цей день застосовуватись не будуть.
10 лютого – день режимних замірів, коли енергетики зафіксують реальний рівень споживання електричної енергії споживачами області.
«Отримані результати, які враховуватимуть зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств, дозволять НЕК «Укренерго» скоригувати обсяги лімітів для кожної області і забезпечити більш рівномірний розподіл наявної в системі потужності по регіонах», - йдеться у повідомленні.
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