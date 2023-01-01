На Волині не вимикатимуть світло 10 лютого





Про це повідомили у «Волиньобленерго».



НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області. Графіки погодинного відключення у цей день застосовуватись не будуть.



10 лютого –



«Отримані результати, які враховуватимуть зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств, дозволять НЕК «Укренерго» скоригувати обсяги лімітів для кожної області і забезпечити більш рівномірний розподіл наявної в системі потужності по регіонах», - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у п'ятницю, 10 лютого, не вимикатимуть світло.Про це повідомили у «Волиньобленерго».НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області. Графіки погодинного відключення у цей день застосовуватись не будуть.10 лютого – день режимних замірів , коли енергетики зафіксують реальний рівень споживання електричної енергії споживачами області.«Отримані результати, які враховуватимуть зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств, дозволять НЕК «Укренерго» скоригувати обсяги лімітів для кожної області і забезпечити більш рівномірний розподіл наявної в системі потужності по регіонах», - йдеться у повідомленні.

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