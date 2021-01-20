У Києві стався вибух на території колишнього заводу, чотири людини загинули, – Кличко

У Києві стався вибух на території колишнього заводу, чотири людини загинули, – Кличко
9 лютого у Дарницькому районі Києва пролунав вибух.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"У Дарницькому районі столиці пролунав вибух на території колишнього заводу. Під завалами можуть бути люди. Всі служби слідують на місце. Інформація уточнюється. Фахівці з‘ясовуватимуть причини вибуху.

За попередньою інформацією, в результаті вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі столиці, одна людина загинула.

Внаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу, сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м. Одна людина загинула. Трьох постраждалих дістали з-під завалів. Рятувально-пошукові роботи тривають. Причини вибуху з‘ясовують", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в КМВА, за попередніми даними, це зірвався газовий балон.

Згодом мер столиці повідомив, що є четверо загиблих (всі чоловіки) та п‘ятеро постраждалих (дві жінки та троє чоловіків) внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі. Рятувальники продовжують працювати на місці.

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Теги: Київ, вибух
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