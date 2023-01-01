Погода на завтра, 10 лютого, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У п'ятнцю, 10 лютого, на Волині очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах - ожеледиця.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Температура по області вночі 4-9° морозу, день від 3° морозу до 2° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -5° до +1°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Температура по області вночі 4-9° морозу, день від 3° морозу до 2° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -5° до +1°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Києві стався вибух на території колишнього заводу, чотири людини загинули, – Кличко
Сьогодні, 21:00
На Волині не вимикатимуть світло 10 лютого
Сьогодні, 20:23
Погода на завтра, 10 лютого, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
На Волині формують стрілецький батальйон ЗСУ «Тур»
Сьогодні, 19:22
Медіа