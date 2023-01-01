Погода на завтра, 10 лютого, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 10 лютого, у Луцьку та Волинській області
У п'ятнцю, 10 лютого, на Волині очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах - ожеледиця.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Температура по області вночі 4-9° морозу, день від 3° морозу до 2° тепла.

За даними Sinoptik, у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -5° до +1°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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