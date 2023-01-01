На Волині в один із 14 днів не будуть відключати світло





Про це



Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області.



Завдяки цьому ми зможемо побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії. Таке дослідження, яке називається режимним виміром, дозволяє визначити, скільки саме зараз споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми. Такі вимірювання дадуть можливість враховувати при встановлені лімітів релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни в загальному рівні й структурі споживання.



У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру орієнтовний графік режимних вимірів такий:



- 8 лютого: Запорізька, Донецька, Миколаївська області;

- 9 лютого: Харківська, Херсонська, Хмельницька області;

- 10 лютого: Волинська, Київська області;

- 13 лютого: Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області;

- 14 лютого: Полтавська, Черкаська, Рівненська, Луганська області;

- 15 лютого: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська області;

- 16 лютого: Дніпропетровська область;

- 17 лютого: м. Київ, Чернівецька область;

- 20 лютого: Львівська, Одеська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні, починаючи з 8 лютого, будуть змінені ліміти споживання. По кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде обмежень, а в інші дні можливі зміни у звичних графіках відключень.Про це повідомили в Укренерго.Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області.Завдяки цьому ми зможемо побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії. Таке дослідження, яке називається режимним виміром, дозволяє визначити, скільки саме зараз споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми. Такі вимірювання дадуть можливість враховувати при встановлені лімітів релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни в загальному рівні й структурі споживання.У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру орієнтовний графік режимних вимірів такий:- 8 лютого: Запорізька, Донецька, Миколаївська області;- 9 лютого: Харківська, Херсонська, Хмельницька області;- 13 лютого: Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області;- 14 лютого: Полтавська, Черкаська, Рівненська, Луганська області;- 15 лютого: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська області;- 16 лютого: Дніпропетровська область;- 17 лютого: м. Київ, Чернівецька область;- 20 лютого: Львівська, Одеська.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію