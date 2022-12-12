1200 доларів за місце в «єЧерзі»: на Волині викрили посадовців Укртрансбезпеки. ФОТО

1200 доларів за місце в «єЧерзі»: на Волині викрили посадовців Укртрансбезпеки. ФОТО
Двом працівникам Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті Укртрансбезпеки повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, посадовці, залучивши ще колишнього колегу, вимагали та отримували від представника суб'єкта господарювання грошові кошти за організацію безперешкодного проїзду вантажних автомобілів підприємства в «Системі онлайн-бронювання місця в черзі для перетину державного кордону для міжнародних вантажних перевізників» (єЧерга) до міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ягодин».

Спільники встигли одержати 1200 доларів США.

Затримали їх 6 лютого 2023 року у Луцьку.
1200 доларів за місце в «єЧерзі»: на Волині викрили посадовців Укртрансбезпеки. ФОТО

Колишньому працівнику Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті Укртрансбезпеки також повідомлено про підозру - у пособництві у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 368 КК України).

Вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та про відсторонення двох діючих працівників від посади.

Викрили незаконну схему за оперативного супроводу працівників УСБУ в області.
1200 доларів за місце в «єЧерзі»: на Волині викрили посадовців Укртрансбезпеки. ФОТО

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.


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Теги: «єЧерга», посадовці, Укртрансбезпека
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