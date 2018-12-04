На Волині поліція розшукує чоловіка і жінку, які вкрали товар з магазину. ВІДЕО





Про це



Камери відеоспостереження зафіксували осіб, які підозрюються в скоєнні злочину.



10 січня 2023 року двоє невідомих - чоловік та жінка - взяли товар з полиці магазину та, не розплатившись, пішли. Співробітники магазину за камерами відеоспостереження виявили факт крадіжки та повідомили до поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція встановлює осіб, які причетні до вчинення крадіжки з магазину «Копійочка» у Володимирі.Про це повідомляє Володимирський районний відділ поліції.Камери відеоспостереження зафіксували осіб, які підозрюються в скоєнні злочину.10 січня 2023 року двоє невідомих - чоловік та жінка - взяли товар з полиці магазину та, не розплатившись, пішли. Співробітники магазину за камерами відеоспостереження виявили факт крадіжки та повідомили до поліції.

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