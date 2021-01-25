Замовник сплатив більше, а отримав менше: постачальник електроенергії поверне 200 тисяч гривень
Сьогодні, 16:58
Прокуратура Волині в суді домоглася стягнення з постачальника електроенергії надміру сплачених йому понад 200 тис. грн бюджетних коштів.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Прокурори з’ясували, що за результатами тендеру між Управлінням міськради та постачальником електроенергії було укладено договір про надання послуг у 2021 році.
Згодом сторони уклали низку додаткових угод, згідно з якими вартість одиниці товару збільшилась на 164 % за відсутності для того підстав. Усі ці угоди, вважають у прокуратурі, є недійсними, адже укладені із порушеннями чинного законодавства.
У підсумку замовник сплатив більше, а електроенергії отримав менше, ніж було домовлено за результатами закупівлі.
У суді прокурори домоглися стягнення з постачальника коштів, надміру сплачених йому із бюджету.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Прокурори з’ясували, що за результатами тендеру між Управлінням міськради та постачальником електроенергії було укладено договір про надання послуг у 2021 році.
Згодом сторони уклали низку додаткових угод, згідно з якими вартість одиниці товару збільшилась на 164 % за відсутності для того підстав. Усі ці угоди, вважають у прокуратурі, є недійсними, адже укладені із порушеннями чинного законодавства.
У підсумку замовник сплатив більше, а електроенергії отримав менше, ніж було домовлено за результатами закупівлі.
У суді прокурори домоглися стягнення з постачальника коштів, надміру сплачених йому із бюджету.
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