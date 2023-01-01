Чи є у РФ сили для нової атаки на Київ та західні регіони





Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю азербайджанському виданню Report, пише



"У них немає сил для захоплення Києва. Більш того, наше суспільство цього не допустить", – заявив він.



У той же час Данілов допустив, що росіяни спробують перерізати шляхи поставок західної зброї, атакувавши західні регіони України з Білорусі.



"Ми готові до такого сценарію, розуміємо, що відбувається і дамо гідну відсіч", – запевнив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія спробує домогтися якомога більших успіхів на фронті до річниці вторгнення - 24 лютого. Однак нової масштабної атаки на Київ не буде, оскільки на це у Росії вже немає сил.Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Українив інтерв'ю азербайджанському виданню Report, пише УНІАН. "У них немає сил для захоплення Києва. Більш того, наше суспільство цього не допустить", – заявив він.У той же час Данілов допустив, що росіяни спробують перерізати шляхи поставок західної зброї, атакувавши західні регіони України з Білорусі."Ми готові до такого сценарію, розуміємо, що відбувається і дамо гідну відсіч", – запевнив він.

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