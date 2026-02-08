Українські бійці вигнали росіян із селища на Запоріжжі. ВІДЕО
Сьогодні, 10:06
Селище Тернувате у Запорізькій області – під контролем України.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, пише LB.ua.
«Запорізький напрямок, СОУ зачистили Тернувате від росіян», - заявив Коваленко.
«Росіяни інколи викладають в мережу свої відосики про так звані перемоги на годину... Але як показує досвід, окупанти мають два шляхи – полон або ж знищення. Ми перебуваємо в Тернуватому та робимо свою справу. Тернувате наше, українське», - сказав військовий і закликав окупантів здаватися в полон.
