Українські бійці вигнали росіян із селища на Запоріжжі. ВІДЕО
Селище Тернувате у Запорізькій області – під контролем України.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, пише LB.ua.

«Запорізький напрямок, СОУ зачистили Тернувате від росіян», - заявив Коваленко.

«Росіяни інколи викладають в мережу свої відосики про так звані перемоги на годину... Але як показує досвід, окупанти мають два шляхи – полон або ж знищення. Ми перебуваємо в Тернуватому та робимо свою справу. Тернувате наше, українське», - сказав військовий і закликав окупантів здаватися в полон.

