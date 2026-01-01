Росіяни атакували Одесу: є загиблий

Росія вночі атакувала Одесу ударними безпілотниками. Загинув чоловік.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.Цієї ночі місто знову опинилося під ударом ворожих БпЛА. На жаль, не обійшлося без жертв. Попри проведення реанімаційних заходів, чоловіка врятувати не вдалося. За попередніми даними, ще двоє людей отримали поранення.Внаслідок атаки виникла пожежа, горіли два автомобілі та газова труба.Пошкоджено дах та обладнання на даху 24-х поверхового житлового будинку, 6 легкових автомобілів, будівлю фітнес-клубу та скління навколишніх будинків.За іншою адресою пошкоджено триповерхову будівлю, що не експлуатувалася.До ліквідації наслідків залучалися понад 50 рятувальників та 13 одиниць техніки. На місцях влучань також працювали психологи ДСНС.