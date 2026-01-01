Україна очікує на 250 бойових літаків від партнерів





Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами та викладачами Київського авіаційного інституту, передає



Він підкреслив, що одним і пріоритетів держави є посилення авіаційної компоненти Сил оборони. Глава держави запевнив, що перебуває у постійному контакті з командуванням Повітряних сил і військовим керівництвом, а результати цієї роботи з часом будуть відчутні на практиці.



«Україна має домовленості про постачання 150 бойових літаків Gripen та 100 Rafale. Це найкращі літаки, на наш погляд, у світі», – поінформував він і уточнив, що йдеться про абсолютно нові літаки.



Також Зеленський нагадав, що на своєму озброєнні Україна має літаки F-16, але не нові.



За його словами, надання партнерами відповідних повітряних суден мають істотно посилити можливості української авіації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна має домовленості з міжнародними партнерами про постачання нових 150 бойових шведських літаків Gripen та 100 французьких Rafale, які значно посилять Повітряні сили.Про це повідомив Президентпід час спілкування зі студентами та викладачами Київського авіаційного інституту, передає Укрінформ Він підкреслив, що одним і пріоритетів держави є посилення авіаційної компоненти Сил оборони. Глава держави запевнив, що перебуває у постійному контакті з командуванням Повітряних сил і військовим керівництвом, а результати цієї роботи з часом будуть відчутні на практиці.«Україна має домовленості про постачання 150 бойових літаків Gripen та 100 Rafale. Це найкращі літаки, на наш погляд, у світі», – поінформував він і уточнив, що йдеться про абсолютно нові літаки.Також Зеленський нагадав, що на своєму озброєнні Україна має літаки F-16, але не нові.За його словами, надання партнерами відповідних повітряних суден мають істотно посилити можливості української авіації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію