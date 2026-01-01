У Нововолинську – повторний приліт «шахеда». Що відомо

У Нововолинську – повторний приліт «шахеда». Що відомо
Цієї ночі ворог знову завдав удару по енергообʼєкту біля Нововолинської громади.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Ворог завдав чергового удару по високовольтній підстанції. Є значні пошкодження, підстанція не працює. На місці вибухів працює ДСНС і всі відповідні служби.

Наразі понад 80 тисяч абонентів з Нововолинської громади та прилеглих населених пунктів без світла.

Критична інфраструктура в місті заживлена від генераторів.

Енергетики працюють, щоб відновити подачу електроенергії через інші підстанції.

Інформація щодо навчання:

• Ліцеї №2 і №7 сьогодні працюють дистанційно.
• Садочки №6 і №7 дітей не приймають сьогодні.
• Решта закладів працюють у штатному режимі.

Теги: обстріл, війна, Волинь
