У Нововолинську – повторний приліт «шахеда». Що відомо

Цієї ночі ворогпо енергообʼєкту біля Нововолинської громади.Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаВорог завдав чергового удару по високовольтній підстанції. Є значні пошкодження, підстанція не працює. На місці вибухів працює ДСНС і всі відповідні служби.Наразі понад 80 тисяч абонентів з Нововолинської громади та прилеглих населених пунктів без світла.Критична інфраструктура в місті заживлена від генераторів.Енергетики працюють, щоб відновити подачу електроенергії через інші підстанції.Інформація щодо навчання:• Ліцеї №2 і №7 сьогодні працюють дистанційно.• Садочки №6 і №7 дітей не приймають сьогодні.• Решта закладів працюють у штатному режимі.