У Нововолинську – повторний приліт «шахеда». Що відомо
Сьогодні, 08:46
Цієї ночі ворог знову завдав удару по енергообʼєкту біля Нововолинської громади.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Ворог завдав чергового удару по високовольтній підстанції. Є значні пошкодження, підстанція не працює. На місці вибухів працює ДСНС і всі відповідні служби.
Наразі понад 80 тисяч абонентів з Нововолинської громади та прилеглих населених пунктів без світла.
Критична інфраструктура в місті заживлена від генераторів.
Енергетики працюють, щоб відновити подачу електроенергії через інші підстанції.
Інформація щодо навчання:
• Ліцеї №2 і №7 сьогодні працюють дистанційно.
• Садочки №6 і №7 дітей не приймають сьогодні.
• Решта закладів працюють у штатному режимі.
