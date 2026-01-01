Шахеди над Волинню: деталі атаки та наслідки





Про це повідомив т.в.о. очільника Волинської ОВА Роман Романюк.



Внаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у Волинській області.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У місті на Волині під час тривоги лунали вибухи



На місці працювали всі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків.



Інформації про постраждалих чи загиблих немає.



«Нагадую про прохання не публікувати та не поширювати фото і відеоматеріали у соцмережах про наслідки чи місця влучань», – йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, міський голова Нововолинська Борис Карпус розповів, що 6 лютого



Нагадаємо, міський голова Нововолинська Борис Карпус розповів, що 6 лютого Нововолинська громада пережила атаку ворога з застосуванням БПЛА.

