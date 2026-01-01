Шахеди над Волинню: деталі атаки та наслідки

Упродовж минулої доби у Волинській області по кілька разів у кожному районі оголошували тривогу через ворожі БпЛА типу Шахед.

Про це повідомив т.в.о. очільника Волинської ОВА Роман Романюк.

Внаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у Волинській області.

На місці працювали всі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків.

Інформації про постраждалих чи загиблих немає.

«Нагадую про прохання не публікувати та не поширювати фото і відеоматеріали у соцмережах про наслідки чи місця влучань», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міський голова Нововолинська Борис Карпус розповів, що 6 лютого Нововолинська громада пережила атаку ворога з застосуванням БПЛА.

