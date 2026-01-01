Шахеди над Волинню: деталі атаки та наслідки
Сьогодні, 09:15
Упродовж минулої доби у Волинській області по кілька разів у кожному районі оголошували тривогу через ворожі БпЛА типу Шахед.
Про це повідомив т.в.о. очільника Волинської ОВА Роман Романюк.
Внаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у Волинській області.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У місті на Волині під час тривоги лунали вибухи
На місці працювали всі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків.
Інформації про постраждалих чи загиблих немає.
«Нагадую про прохання не публікувати та не поширювати фото і відеоматеріали у соцмережах про наслідки чи місця влучань», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, міський голова Нововолинська Борис Карпус розповів, що 6 лютого Нововолинська громада пережила атаку ворога з застосуванням БПЛА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив т.в.о. очільника Волинської ОВА Роман Романюк.
Внаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у Волинській області.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У місті на Волині під час тривоги лунали вибухи
На місці працювали всі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків.
Інформації про постраждалих чи загиблих немає.
«Нагадую про прохання не публікувати та не поширювати фото і відеоматеріали у соцмережах про наслідки чи місця влучань», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, міський голова Нововолинська Борис Карпус розповів, що 6 лютого Нововолинська громада пережила атаку ворога з застосуванням БПЛА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Шахеди над Волинню: деталі атаки та наслідки
Сьогодні, 09:15
На Волині відбулися змагання із зимової риболовлі. ФОТО
Сьогодні, 08:25
У громаді на Волині ввели карантин через скаженого кота
Сьогодні, 05:28