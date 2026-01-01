У місті на Волині під час тривоги лунали вибухи
Сьогодні, 20:35
У місті Нововолинськ під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів.
Про це повідомив нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Під час тривоги в Нововолинську було чути звуки вибухів.
Наразі інформація зʼясовується. Відповідні служби працюють.
Зберігаємо спокій", - йдеться у дописі міського голови.
Як відомо, повітряна тривога на Волині розпочалася о 18:58 у Луцькому районі, о 19:15 вона поширилася на Камінь-Каширський та Ковельський райони, а о 19:37 сирени лунали у Володимирському районі. Інформація про відбій повітряної тривоги на всій території Волині з'явилася о 20:02.
