У місті на Волині під час тривоги лунали вибухи





Про це повідомив нововолинський міський голова Борис Карпус.



"Під час тривоги в Нововолинську було чути звуки вибухів.

Наразі інформація зʼясовується. Відповідні служби працюють.

Зберігаємо спокій", - йдеться у дописі міського голови.



Як відомо, повітряна тривога на Волині розпочалася о 18:58 у Луцькому районі, о 19:15 вона поширилася на Камінь-Каширський та Ковельський райони, а о 19:37 сирени лунали у Володимирському районі. Інформація про відбій повітряної тривоги на всій території Волині з'явилася о 20:02.





