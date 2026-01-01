Погода у Луцьку та на Волині у суботу, 7 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 7 лютого



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг та мокрий сніг. Ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 2-4° морозу.



Область



Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг та мокрий сніг. Ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.

