Нововолинськ атакували БПЛА, повідомили деталі

Борис Карпус розповів про причини вибухів у місті під час повітряної тривоги.



Про це очільник громади написав на своїй сторінці у фейсбуці.



"Сьогодні Нововолинська громада пережила атаку ворога з застосуванням БПЛА. Інформація про загиблих та постраждалих відсутня. На місці працюють відповідні служби. Дякую бійцям ППО за роботу", - йдеться у дописі.



Також Борис Карпус попросив усіх жителів міста реагувати на сигнали тривоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міський голова Нововолинськарозповів про причиниПро це очільник громади написав на своїй сторінці у фейсбуці."Сьогодні Нововолинська громада пережила атаку ворога з застосуванням БПЛА. Інформація про загиблих та постраждалих відсутня. На місці працюють відповідні служби. Дякую бійцям ППО за роботу", - йдеться у дописі.Також Борис Карпус попросив усіх жителів міста реагувати на сигнали тривоги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію