Нововолинськ атакували БПЛА, повідомили деталі
Сьогодні, 20:59
Міський голова Нововолинська Борис Карпус розповів про причини вибухів у місті під час повітряної тривоги.
Про це очільник громади написав на своїй сторінці у фейсбуці.
"Сьогодні Нововолинська громада пережила атаку ворога з застосуванням БПЛА. Інформація про загиблих та постраждалих відсутня. На місці працюють відповідні служби. Дякую бійцям ППО за роботу", - йдеться у дописі.
Також Борис Карпус попросив усіх жителів міста реагувати на сигнали тривоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це очільник громади написав на своїй сторінці у фейсбуці.
"Сьогодні Нововолинська громада пережила атаку ворога з застосуванням БПЛА. Інформація про загиблих та постраждалих відсутня. На місці працюють відповідні служби. Дякую бійцям ППО за роботу", - йдеться у дописі.
Також Борис Карпус попросив усіх жителів міста реагувати на сигнали тривоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Нововолинськ атакували БПЛА, повідомили деталі
Сьогодні, 20:59
У місті на Волині під час тривоги лунали вибухи
Сьогодні, 20:35
Погода у Луцьку та на Волині у суботу, 7 лютого
Сьогодні, 20:00
Яку термобілизну обрати для зими: поради експертів
Сьогодні, 19:20