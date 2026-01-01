Нововолинськ атакували БПЛА, повідомили деталі

Нововолинськ атакували БПЛА, повідомили деталі
Міський голова Нововолинська Борис Карпус розповів про причини вибухів у місті під час повітряної тривоги.

Про це очільник громади написав на своїй сторінці у фейсбуці.

"Сьогодні Нововолинська громада пережила атаку ворога з застосуванням БПЛА. Інформація про загиблих та постраждалих відсутня. На місці працюють відповідні служби. Дякую бійцям ППО за роботу", - йдеться у дописі.

Також Борис Карпус попросив усіх жителів міста реагувати на сигнали тривоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Нововолинськ, вибух, повітряна тривога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нововолинськ атакували БПЛА, повідомили деталі
Сьогодні, 20:59
У місті на Волині під час тривоги лунали вибухи
Сьогодні, 20:35
Погода у Луцьку та на Волині у суботу, 7 лютого
Сьогодні, 20:00
Яку термобілизну обрати для зими: поради експертів
Сьогодні, 19:20
Ексголова Держприкордонслужби Дейнеко звільнився зі служби за рішенням ВЛК
Сьогодні, 19:02
Медіа
відео
1/8