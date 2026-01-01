Коли і де на Волині відключатимуть світло 7 лютого

Коли і де на Волині відключатимуть світло 7 лютого
Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 7 лютого на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".

В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.

Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.

ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 5.1:
21:00-24:00
підчерга 5.2:
17:30-21:00
підчерга 6.1:
14:00-17:30
підчерга 6.2:
10:00-14:00

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, відключення світла
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанка розписує тубуси гільзи, ящики малює шеврони і передає гроші для ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 22:21
Коли і де на Волині відключатимуть світло 7 лютого
Сьогодні, 21:40
Нововолинськ атакували БПЛА, повідомили деталі
Сьогодні, 20:59
У місті на Волині під час тривоги лунали вибухи
Сьогодні, 20:35
Погода у Луцьку та на Волині у суботу, 7 лютого
Сьогодні, 20:00
Медіа
відео
1/8