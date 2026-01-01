Коли і де на Волині відключатимуть світло 7 лютого





Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".



В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.



Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.



ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:

підчерга 5.1:

21:00-24:00

підчерга 5.2:

17:30-21:00

підчерга 6.1:

14:00-17:30

підчерга 6.2:

10:00-14:00

