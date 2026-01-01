Коли і де на Волині відключатимуть світло 7 лютого
Сьогодні, 21:40
Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 7 лютого на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.
Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 5.1:
21:00-24:00
підчерга 5.2:
17:30-21:00
підчерга 6.1:
14:00-17:30
підчерга 6.2:
10:00-14:00
