Як обрати задню підсвітку монітора та телевізора





Важливо, що внутрішня LED-підсвітка — це не окрема «дрібниця», а повноцінний вузол телевізора. Планки виконані на алюмінієвій основі, розраховані на певну напругу та схему підключення, а також відрізняються оптикою (лінзами) і кількістю діодів. Тому під час заміни критично підібрати комплект так, щоб він відповідав встановленому варіанту — тоді підсвітка працюватиме коректно, без перегріву, мерехтіння та проблем із яскравістю.



Підсвітка монітора ззаду для роботи та ігор

У моніторах ситуація аналогічна: підсвітка розташована за матрицею, і саме вона робить зображення читабельним за будь-якої яскравості та в будь-яких умовах. Якщо підсвітка частково виходить з ладу, користувач часто помічає, що картинка стала «брудною», з’явилися затемнення по краях або світлі плями, а загальна яскравість стала помітно нижчою, ніж раніше. У такому разі допомагає заміна світлодіодних планок, і підсвітка монітора ззаду підбирається з урахуванням параметрів і конструкції конкретного пристрою, щоб повернути рівномірне світіння без перепадів і засвітів.



Як вибрати комплект і отримати сумісність без зайвих ризиків

Найнадійніший варіант підбору — за маркуванням на планках. Якщо маркування недоступне або потрібного комплекту немає, підібрати задню підсвітку монітора можна за ключовими характеристиками через фільтри товарів.



На що варто звернути увагу під час вибору комплекту:



робоча напруга одного світлодіода (частіше 3V або 6V)

тип лінзи (опукла, увігнута або без лінзи)

кількість світлодіодів на планці

довжина планок

кількість контактів на роз’ємі (PIN) і схема груп

Підібрати відповідний комплект можна на сайті NdFT — у каталозі зібрані готові набори задньої LED-підсвітки для LCD-телевізорів і моніторів, які зручно обирати за маркуванням або за параметрами. Такий підхід допомагає швидко відновити яскравість і рівномірність екрана та отримати передбачуваний результат після заміни.

