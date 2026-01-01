Як обрати задню підсвітку монітора та телевізора
06 лютого, 22:30
В LCD-телевізорі зображення формує матриця, але без джерела світла картинка не буде нормальною за яскравістю та рівномірністю. За це відповідає LED-система, розташована за екраном усередині корпусу — вона підсвічує матрицю через розсіювальні елементи й забезпечує стабільне світіння по всій площі. Коли світлодіоди деградують або частина планок виходить з ладу, з’являються типові симптоми: екран тьмяніє, виникають плями, «хмари», нерівномірна яскравість, а інколи телевізор вмикається й швидко гасне через захист. У таких випадках потрібна заміна підсвітки комплектом, і саме для цього використовується задня підсвітка телевізора — набір світлодіодних планок, який встановлюється штатно всередині пристрою та відновлює нормальну роботу екрана.
Важливо, що внутрішня LED-підсвітка — це не окрема «дрібниця», а повноцінний вузол телевізора. Планки виконані на алюмінієвій основі, розраховані на певну напругу та схему підключення, а також відрізняються оптикою (лінзами) і кількістю діодів. Тому під час заміни критично підібрати комплект так, щоб він відповідав встановленому варіанту — тоді підсвітка працюватиме коректно, без перегріву, мерехтіння та проблем із яскравістю.
У моніторах ситуація аналогічна: підсвітка розташована за матрицею, і саме вона робить зображення читабельним за будь-якої яскравості та в будь-яких умовах. Якщо підсвітка частково виходить з ладу, користувач часто помічає, що картинка стала «брудною», з’явилися затемнення по краях або світлі плями, а загальна яскравість стала помітно нижчою, ніж раніше. У такому разі допомагає заміна світлодіодних планок, і підсвітка монітора ззаду підбирається з урахуванням параметрів і конструкції конкретного пристрою, щоб повернути рівномірне світіння без перепадів і засвітів.
Найнадійніший варіант підбору — за маркуванням на планках. Якщо маркування недоступне або потрібного комплекту немає, підібрати задню підсвітку монітора можна за ключовими характеристиками через фільтри товарів.
На що варто звернути увагу під час вибору комплекту:
робоча напруга одного світлодіода (частіше 3V або 6V)
тип лінзи (опукла, увігнута або без лінзи)
кількість світлодіодів на планці
довжина планок
кількість контактів на роз’ємі (PIN) і схема груп
Підібрати відповідний комплект можна на сайті NdFT — у каталозі зібрані готові набори задньої LED-підсвітки для LCD-телевізорів і моніторів, які зручно обирати за маркуванням або за параметрами. Такий підхід допомагає швидко відновити яскравість і рівномірність екрана та отримати передбачуваний результат після заміни.
