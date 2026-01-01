Родина звільненого з полону 54-річного волинянина чекає на його повернення

Сергія Гринюка із села Старосілля Луцького району. День тому, 5 лютого, волинянина повернули з російського полону в Україну.



Як розповіла дружина експолоненого захисника Олена Гринюк, Сергій міг не йти війну, бо мають семеро дітей, але відмовити чоловіку не змогла. Каже: коли дізналася, що чоловіка обміняли, то не могла стримати ні емоцій, ні сліз від радості, - пише



"Вірили, ждали і надіялися, що все буде добре! Вчора, коли його поміняли, він мені сказав: "Дякую, Богу і тобі, що ти до мене тоді подзвонила, бо інакше мене б розірвала міна, бо я зупинився сказати по телефону, що не можу говорити", — зазначила волинянка.



"Пробач, що я тебе не послухав" — це перші слова, які 54-річний Сергій Гринюк сказав своїй дружині по телефону після повернення з полону.



"Я просила його не йти на війну, бо в нас семеро дітей і вже літа не ті. Мав дві операції на шлунок, нога, рука ключиця поламана. Але він сказав: "Я піду, аби сини і зяті були вдома!" — говорить Олена.



Сергія Гринюка мобілізували 1 березня 2022 року. Три місяці, сказала дружина, служив у теробороні на території Волині. З 23 травня 2022-го підрозділ виконував бойові завдання у Донецькій області.



Того ж дня Олена зателефонувала чоловіку, але він не зміг говорити і пообіцяв перетелефонувати. Пізніше, 27 травня родині сповістили, що Сергій зник безвісти поблизу Лиману.



"Нам Росія прислала відео, як вони в полоні сидять, розмовляють, хлопці з його команди. Російською мовою розмовляли. Боляче було, як дізналась про полон. Плач, крик... Як попав в полон, цього ще ми не знаємо", — говорить волинянка.



За весь час перебування воїна в полоні родина упродовж цього періоду зверталася в усі інстанції, аби отримати хоч якусь інформацію. Донька захисника Ольга Гольонко розповіла: на її телефон в "Дію" прийшло сповіщення, що захисника звільнено із полону.



"Ми надіялись, що тато приїде додому. Нарешті це сталося! Перший раз ми дізналися у 2023 році, коли до нас подзвонив чоловік із Житомира. Він казав, що він перебував із татом у камері і що подружилися із ним, говорили багато. Розказував, що тато наш — хороша людина", — зазначила донька воїна.



Дружина воїна розповіл: коли чоловік ішов на війну, то родина мала коня, а нині працюють на господарстві на тракторі. Про техніку, додала Олена, чоловік мріяв давно. До повномасштабної війни Сергій працював кранівником у Колківському лісництві. Зараз, говорить дружина, хоче піти на роботу на ферму.



"По господарству, то він, навіть, учора говорив: "Йому треба поля, поля… Будемо робити на полях. Є в нас козулька Марійка, корівка Машка. Вже наш хазяїн прийшов і скоро вона його побачить. Він йшов служити, то вона ще була маленька. Як йшов служити, то важив цей собака 47 кг, а зараз не можемо зважити", — говорить Олена.



У подружжя Гринюків є 8 онуків: найстаршому з них 11 років, найменшому виповнилося 2. Четверо малих дідусь ще не бачив, і це його мрія, зазначила дружина Олена. Господаря родини, захисника, родина планує зустрічати урочисто. Зараз Сергій Гринюк на реабілітації і чекає на момент, коли побачить своїх рідних.



Також Олена Гринюк розповіла, що чекає на повернення рідного брата, 45-річного Василя Подкуйка.



Василь Подкуйко — військовослужбовець Національної гвардії України. Зник безвісти 15 липня 2025 року біля села Удачне Покровського напрямку. У нього є дружина на 12-річний син.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Три роки й вісім місяців чекала родина на військовослужбовцяіз села Старосілля Луцького району. День тому, 5 лютого, волинянина повернули з російського полону в Україну.Як розповіла дружина експолоненого захисника Олена Гринюк, Сергій міг не йти війну, бо мають семеро дітей, але відмовити чоловіку не змогла. Каже: коли дізналася, що чоловіка обміняли, то не могла стримати ні емоцій, ні сліз від радості, - пише Суспільне. "Вірили, ждали і надіялися, що все буде добре! Вчора, коли його поміняли, він мені сказав: "Дякую, Богу і тобі, що ти до мене тоді подзвонила, бо інакше мене б розірвала міна, бо я зупинився сказати по телефону, що не можу говорити", — зазначила волинянка."Пробач, що я тебе не послухав" — це перші слова, які 54-річний Сергій Гринюк сказав своїй дружині по телефону після повернення з полону."Я просила його не йти на війну, бо в нас семеро дітей і вже літа не ті. Мав дві операції на шлунок, нога, рука ключиця поламана. Але він сказав: "Я піду, аби сини і зяті були вдома!" — говорить Олена.Сергія Гринюка мобілізували 1 березня 2022 року. Три місяці, сказала дружина, служив у теробороні на території Волині. З 23 травня 2022-го підрозділ виконував бойові завдання у Донецькій області.Того ж дня Олена зателефонувала чоловіку, але він не зміг говорити і пообіцяв перетелефонувати. Пізніше, 27 травня родині сповістили, що Сергій зник безвісти поблизу Лиману."Нам Росія прислала відео, як вони в полоні сидять, розмовляють, хлопці з його команди. Російською мовою розмовляли. Боляче було, як дізналась про полон. Плач, крик... Як попав в полон, цього ще ми не знаємо", — говорить волинянка.За весь час перебування воїна в полоні родина упродовж цього періоду зверталася в усі інстанції, аби отримати хоч якусь інформацію. Донька захисника Ольга Гольонко розповіла: на її телефон в "Дію" прийшло сповіщення, що захисника звільнено із полону."Ми надіялись, що тато приїде додому. Нарешті це сталося! Перший раз ми дізналися у 2023 році, коли до нас подзвонив чоловік із Житомира. Він казав, що він перебував із татом у камері і що подружилися із ним, говорили багато. Розказував, що тато наш — хороша людина", — зазначила донька воїна.Дружина воїна розповіл: коли чоловік ішов на війну, то родина мала коня, а нині працюють на господарстві на тракторі. Про техніку, додала Олена, чоловік мріяв давно. До повномасштабної війни Сергій працював кранівником у Колківському лісництві. Зараз, говорить дружина, хоче піти на роботу на ферму."По господарству, то він, навіть, учора говорив: "Йому треба поля, поля… Будемо робити на полях. Є в нас козулька Марійка, корівка Машка. Вже наш хазяїн прийшов і скоро вона його побачить. Він йшов служити, то вона ще була маленька. Як йшов служити, то важив цей собака 47 кг, а зараз не можемо зважити", — говорить Олена.У подружжя Гринюків є 8 онуків: найстаршому з них 11 років, найменшому виповнилося 2. Четверо малих дідусь ще не бачив, і це його мрія, зазначила дружина Олена. Господаря родини, захисника, родина планує зустрічати урочисто. Зараз Сергій Гринюк на реабілітації і чекає на момент, коли побачить своїх рідних.Також Олена Гринюк розповіла, що чекає на повернення рідного брата, 45-річного Василя Подкуйка.— військовослужбовець Національної гвардії України. Зник безвісти 15 липня 2025 року біля села Удачне Покровського напрямку. У нього є дружина на 12-річний син.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію