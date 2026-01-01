На Волині пропонують роботу зі зарплатнею до 30 тисяч





Заробітна плата залежить від посади – від 8,6 до 30 тисяч гривень. Про це йдеться у сюжеті телеканалу



У Ковелі запрошують на роботу зубного гігієніста. До основних обов’язків входить профілактика захворювань ротової порожнини, професійна чистка зубів від нальоту та каменю. Заробітна плата становить 17 тисяч гривень.



Також у Ковелі відкрита вакансія касира. Працівник продаватиме квитки на автобусні рейси, прийматиме готівкові та безготівкові платежі, консультуватиме пасажирів щодо розкладу руху, вартості квитків і пільг, а також дотримуватиметься правил касової дисципліни. Оплата праці – 14 тисяч гривень.



В обласному центрі шукають інженера-охоронника. Серед обов’язків – організація роботи бригад, контроль термінів і якості монтажних робіт, розрахунок потреби в матеріалах і контроль їхньої якості, ведення журналів робіт, підготовка звітів і взаємодія із замовниками. Заробітна плата – 30 тисяч гривень.



У Затурцях потрібен фахівець із публічних закупівель. До обов’язків належать підготовка та складання документів, зокрема тендерної документації і роз’яснень, розміщення інформації в електронній системі закупівель, аналіз процедур та участь у договірній роботі. Заробітна плата – 16 тисяч гривень.



У Торчині відкрита вакансія вчителя закладу загальної середньої освіти. Педагог навчатиме учнів основам комп’ютерних наук, проводитиме уроки відповідно до навчальних програм і дотримуватиметься вимог охорони праці та пожежної безпеки в кабінеті інформатики. Зарплата – 12 тисяч гривень.



У Нововолинську шукають кухаря. До обов’язків входить приготування страв і кулінарних виробів із термічною обробкою – варіння, смаження, запікання та випікання, формування напівфабрикатів, дотримання рецептур, технологій приготування, вимог до якості та правил зберігання страв. Заробітна плата – 8 647 гривень.

