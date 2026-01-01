7 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження речниця Головного управління Нацполіції у Волинської області Ольга Бузулук (на фото), ексдепутат Луцької міської ради Микола Дендіберін, фотограф Василь Шевчук та журналістка Ольга Булковська.
Іменинники 7 лютого – Олександр, Олексій, Петро.
Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, достатку й здійснення усіх мрій.
Сьогодні, 7 лютого, День народження вогнегасника. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського.
