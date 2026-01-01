7 лютого на Волині: гортаючи календар

Ольга Бузулук (на фото), ексдепутат Луцької міської ради Микола Дендіберін, фотограф Василь Шевчук та журналістка Ольга Булковська.



Іменинники 7 лютого – Олександр, Олексій, Петро.



Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, достатку й здійснення усіх мрій.



Сьогодні, 7 лютого, День народження вогнегасника. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні відзначають день народження речниця Головного управління Нацполіції у Волинської області(на фото), ексдепутат Луцької міської ради, фотографта журналісткаІменинники 7 лютого – Олександр, Олексій, Петро.Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, достатку й здійснення усіх мрій.Сьогодні, 7 лютого, День народження вогнегасника. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію