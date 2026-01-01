Чи очікувати магнітні бурі 7 лютого: прогноз
Сьогодні, 10:12
У суботу, 7 лютого, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.
Про це повідомляє meteoagent.
За даними Meteoprog, минулої доби на Сонці зафіксували 10 спалахів класу С, які суттєво не впливають на Землю, та чотири спалахи класу М.
Прогнозують, що у суботу магнітосфера Землі буде у збудженому стані. Геомагнітне поле буде від спокійного до активного. Сонячна активність — помірною.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, — йдеться в повідомленні.
