У Луцьку виявили підвищений рівень забруднення повітря

У січні 2026 року за даними спостережень стану атмосферного повітря на стаціонарному посту міста Луцьк (вул. Винниченка) відношення середньомісячних величин до їх гранично допустимої концентрацій показав перевищення в окремі дні середньодобових гранично допустимих величин вмісту озону, азоту діоксиду та фракцій дрібнодисперсного пилу.Про це повідомляє Волинський обласний ЦКПХ.Це можливо внаслідок роботи котелень на твердому паливі у холодний період сезону.Такий вміст забруднюючих речовин не несе прямої загрози здоров’ю населення, але потрібно уважно віднестись до цього фактору людям із хронічними хворобами дихальних шляхів та отримати індивідуальні рекомендації у сімейного лікаря.